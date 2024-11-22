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    Московское «Динамо» совершило камбэк и победило минское «Динамо» в КХЛ

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде переиграло минское «Динамо» со счетом 4:3.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В составе хозяев отметились Брэди Лайл, Егор Бобриков и Виталий Пинчук. За гостей дубль на счету Никиты Гусева, еще по голу на счету Артема Михеева и Кирилла Готовеца.

    Отметим, что московское «Динамо» по ходу встречи уступало 0:3.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Лайл — 5 (Хенкель, Горбунов), 3:42 — 1:0. Бориков — 3, 9:05 — 2:0. Пинчук — 12 (бол., Шипачев, Лайл), 32:04 — 3:0. Гусев — 12 (бол., Уил), 37:59 — 3:1. Михеев — 6 (Комтуа), 41:26 — 3:2. Готовец — 1 (Уил, Гусев), 46:24 — 3:3. Гусев — 13 (Рашевский, Пыленков), 52:55 — 3:4Вратари: Тихомиров (52:41 — 52:55) — Миска (57:32)Штраф: 4 — 8Броски: 36 (8+15+13) — 32 (7+10+15)

    Москвичи с 39 очками занимают третбе место в Западной конференции. Минчане идут седьмыми с 32 баллами.

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