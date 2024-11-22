«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоена выезде переиграло минскоесо счетом 4:3.

В составе хозяев отметились Брэди Лайл, Егор Бобриков и Виталий Пинчук. За гостей дубль на счету Никиты Гусева, еще по голу на счету Артема Михеева и Кирилла Готовеца.

Отметим, что московское «Динамо» по ходу встречи уступало 0:3.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 (2:0, 1:1, 0:3) Голы: Лайл — 5 (Хенкель, Горбунов), 3:42 — 1:0. Бориков — 3, 9:05 — 2:0. Пинчук — 12 (бол., Шипачев, Лайл), 32:04 — 3:0. Гусев — 12 (бол., Уил), 37:59 — 3:1. Михеев — 6 (Комтуа), 41:26 — 3:2. Готовец — 1 (Уил, Гусев), 46:24 — 3:3. Гусев — 13 (Рашевский, Пыленков), 52:55 — 3:4Вратари: Тихомиров (52:41 — 52:55) — Миска (57:32)Штраф: 4 — 8Броски: 36 (8+15+13) — 32 (7+10+15)

Москвичи с 39 очками занимают третбе место в Западной конференции. Минчане идут седьмыми с 32 баллами.