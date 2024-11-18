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    Мильштейн о том, что его попросили найти «Авангарду» нового тренера: Это неправда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Известный агент Дэн Мильштейн прокомментировал информацию о том, что «Авангард» попросил его срочно найти иностранного тренера.

    Дэн Мильштейн
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    Дэн Мильштейн

    Ранее бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов заявил, что к Мильштейну лично обратился председатель совета директоров омского клуба Евгений Кожевников.

    «Это неправда. Я не знаю, кто такой Потапов. У меня нет его телефона, я с ним никогда не говорил», — приводит слова Мильштейна журналист Павел Лысенков.

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    • В настоящее время пост главного тренера «Авангарда» занимает Сергей Звягин.

    «Авангард» находится на десятой строчке в Восточной конференции КХЛ после 25 сыгранных матчей.

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