Мильштейн о том, что его попросили найти «Авангарду» нового тренера: Это неправда

Известный агентпрокомментировал информацию о том, чтопопросил его срочно найти иностранного тренера.

Ранее бывший нападающий «Авангарда» Алексей Потапов заявил, что к Мильштейну лично обратился председатель совета директоров омского клуба Евгений Кожевников.

«Это неправда. Я не знаю, кто такой Потапов. У меня нет его телефона, я с ним никогда не говорил», — приводит слова Мильштейна журналист Павел Лысенков.

В настоящее время пост главного тренера «Авангарда» занимает Сергей Звягин.

«Авангард» находится на десятой строчке в Восточной конференции КХЛ после 25 сыгранных матчей.