Леонтьев: Давно не было такой полноценной победы

, главный тренер, подвел итог матча против(3:1).

«Победа для нас очень ценна, было много поражений у нас, в овертаймах, по буллитам. Давно не было такой полноценной победы, вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге: проиграли "Автомобилисту" в этом сезоне три матча в одну шайбу. Много было правильных моментов, командных действий, системной самоотверженности. Были вера в себя, вера в команду, вера в результат. Втройне приятно, что у "Автомобилиста" со следующего сезона будет новая арена, победить здесь очень здорово.

Все матчи проходили в упорной борьбе. Интересные, нервные поединки, до самого конца было неясно, кто победит. Сегодняшний матч не исключение, "Автомобилист" имел хорошие шансы в концовке после удаления — на мой взгляд, спорного. Могла перевернуться игра», — цитирует Леонтьева «Чемпионат».

«Нефтехимик» с 28 очками идет седьмым на «Востоке». «Автомобилист» (36) — второй.