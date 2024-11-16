«Авангард» выиграл у «Нефтехимика» благодаря голу Спунера в овертайме

«Авангард» Фото: globallookpress.com
Матч в Омске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».
Автором решающего гола стал канадский нападающий хозяев Райан Спунер, поразивший ворота гостей на первой минуте овертайма.
В основное время у «Авангарда» отличились Рид Буше и Алекс Грант, а у «Нефтехимика» — Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев.
«Нефтехимик» проиграл семь из восьми последних матчей.
«Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шафигуллин — 7 (Белозеров, Киселевич), 10:16 — 0:1. Буше — 11 (Кэсселс, Коледов), 19:06 — 1:1. Грант — 1 (бол., Спунер, Заседа), 49:44 — 2:1. Леонтьев — 1 (Профака, Ди), 57:23 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Грант, Буше), 60:37 — 3:2Вратари: Хомченко — Загидулин (Долганов, 37:09, Загидулин, 38:05)Штраф: 4 — 12Броски: 36 (16+13+6+1) — 24 (4+7+13+0)