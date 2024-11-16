«Авангард» выиграл у «Нефтехимика» благодаря голу Спунера в овертайме

Омскийодержал победу над нижнекамскимв рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Омске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».

Автором решающего гола стал канадский нападающий хозяев Райан Спунер, поразивший ворота гостей на первой минуте овертайма.

В основное время у «Авангарда» отличились Рид Буше и Алекс Грант, а у «Нефтехимика» — Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев.

«Нефтехимик» проиграл семь из восьми последних матчей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.