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    «Авангард» выиграл у «Нефтехимика» благодаря голу Спунера в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    Омский «Авангард» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Матч в Омске завершился со счетом 3:2 ОТ в пользу «Авангарда».

    Автором решающего гола стал канадский нападающий хозяев Райан Спунер, поразивший ворота гостей на первой минуте овертайма.

    В основное время у «Авангарда» отличились Рид Буше и Алекс Грант, а у «Нефтехимика» — Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев.

    «Нефтехимик» проиграл семь из восьми последних матчей.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шафигуллин — 7 (Белозеров, Киселевич), 10:16 — 0:1. Буше — 11 (Кэсселс, Коледов), 19:06 — 1:1. Грант — 1 (бол., Спунер, Заседа), 49:44 — 2:1. Леонтьев — 1 (Профака, Ди), 57:23 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Грант, Буше), 60:37 — 3:2Вратари: Хомченко — Загидулин (Долганов, 37:09, Загидулин, 38:05)Штраф: 4 — 12Броски: 36 (16+13+6+1) — 24 (4+7+13+0)
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