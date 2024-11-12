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    Браташ: Хорошая, качественная работа с нашей стороны, обидно остаться без очков

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Салават Юлаев
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Салавата Юлаева» (1:3).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Обидно. Хорошая, качественная работа с нашей стороны, обидно остаться без очков. Но это хоккей, здесь такие игры, от ножа. Один какой‑то момент, одна ошибка может решить исход мата. Что и произошло сегодня. Могли очки завоевать сегодня.

    Мне было весело, не знаю, почему вы посчитали игру скучной. В первом периоде игра была классная, быстрая. Но если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть только Матч звезд. Не надо делать выводов так прямо, ведь у других может быть другое мнение. Например, мое мнение в том, что игра была веселая», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

    После этой игре «Салават Юлаев» (31 очко) третий в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (23) — восьмая.

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