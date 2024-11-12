Браташ: Хорошая, качественная работа с нашей стороны, обидно остаться без очков

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Обидно. Хорошая, качественная работа с нашей стороны, обидно остаться без очков. Но это хоккей, здесь такие игры, от ножа. Один какой‑то момент, одна ошибка может решить исход мата. Что и произошло сегодня. Могли очки завоевать сегодня.

Мне было весело, не знаю, почему вы посчитали игру скучной. В первом периоде игра была классная, быстрая. Но если вам только голы в хоккее нравятся, ходите смотреть только Матч звезд. Не надо делать выводов так прямо, ведь у других может быть другое мнение. Например, мое мнение в том, что игра была веселая», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

После этой игре «Салават Юлаев» (31 очко) третий в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (23) — восьмая.