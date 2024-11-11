Тамбиев: Не так много у «Автомобилиста» слабых мест

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 Б).

«Сложный матч, хороший соперник, не так много у него слабых мест. Ребята молодцы, проявили характер, самоотверженность. Немного тяжело входили в матч, соперник был хорош, а нам было непросто. Потом мы перестроились, заиграли в тот хоккей, в который мы умеем и любим играть, два периода игра носила другой характер. В буллитной серии мастерство соперника сказалось. Хочу отметить атмосферу: в понедельник полный зал — это здорово, спасибо болельщикам.

Насколько игры с овертаймами формируют характер команды? Команда крепчает, ребята показывают хороший хоккей. Хочу, чтобы показывали такой же хоккей на выезде. Такой "Адмирал" в этом году, приятно работать с командой, молодцы, они слушают тренеров. Болельщика не обманешь, он идёт на хорошую игру, хорошую команду. Я доволен домашней серией: взяли шесть очков, двигаемся дальше», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает 5-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. В следующей встрече команда вновь встретится с «Автомобилистом» 16-го ноября.