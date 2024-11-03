«Барыс» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

Никита Бояркин — голкипер «Барыса» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. Счет открыл нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко. «Барысу» удалось сравнять счет благодаря голу Кирилла Савицкого.
Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Барыс». Победный бросок на счету Батырлана Муратова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Лещенко — 7 (бол., Барбер, Митякин), 18:35 — 0:1. Савицкий — 2 (бол., Камалов, Муратов), 29:44 — 1:1Победный буллит: МуратовВратари: Бояркин — ДолгановБроски: 33 (11+13+8+1) — 32 (9+9+9+5)Штраф: 15 — 15
После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 6-й позиции (22).