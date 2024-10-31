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    Тамбиев: Поправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Мне сегодня понравилось, что смогли достучаться до игроков. Поправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры. Играли короткими сменами, потому и сделали много правильных действий. Немного растерялись в третьим периоде, когда соперник снял вратаря. Но молодцы. Выстояли. Довольны победой.

    Мы обсуждаем, что не очень играем агрессивно на чужом пятаке. Сегодня играли с большим напором на пятаке, чем в предыдущих матчах. И меня порадовало, что сегодня был гол с подставления клюшки после броска, которых не так много у нас в этом сезоне», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

    «Адмирал» с 21 очком идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата» 22 балла и четвертое место.

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