Тамбиев: Поправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры

Главный тренер владивостокскогооценил победу в матче с(4:2).

«Мне сегодня понравилось, что смогли достучаться до игроков. Поправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры. Играли короткими сменами, потому и сделали много правильных действий. Немного растерялись в третьим периоде, когда соперник снял вратаря. Но молодцы. Выстояли. Довольны победой.

Мы обсуждаем, что не очень играем агрессивно на чужом пятаке. Сегодня играли с большим напором на пятаке, чем в предыдущих матчах. И меня порадовало, что сегодня был гол с подставления клюшки после броска, которых не так много у нас в этом сезоне», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

«Адмирал» с 21 очком идет на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. У «Салавата» 22 балла и четвертое место.