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    «Локомотив» одержал уверенную победу над «Барысом»

    «Локомотив» — «Барыс»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на своем льду был сильнее «Барыса» — 3:1.

    Дмитрий Симашев
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    Дмитрий Симашев

    В составе «Барыс» заброшенной шайбой отметился Алихан Асетов. За «Локомотив» забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин, оформивший свой первый гол в КХЛ, Алексей Береглазов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Симашев — 1 (Березкин), 17:55 — 1:0. Сурин — 1 (Полунин, Ульев), 32:48 — 2:0. Асетов — 1 (Антипин, Хохлов), 54:15 — 2:1. Береглазов — 1 (п.в.), 59:34 — 3:1Вратари: Исаев — Бояркин (59:24)Броски: 23 (6+7+10) — 27 (7+14+6)Штраф: 6 — 0

    «Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 7 очками после 17 игр. «Локомотив» лидирует на «Западе» с 28 очками.

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