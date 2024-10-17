Плющев: Не считаю, что в «Авангарде» Хартли творил чудеса

Экс-главный тренер сборной Россиирассказал необходимо ли вернуть в омский «Авангард» канадского специалиста

«Похоже, у "Авангарда" дела идут только с иностранцами. Стоит ли позвать канадского специалиста или дать шанс Курьянову?

Пускай сами разбираются. Если вы имеете в виду Хартли, то у него тоже дела шли не очень здорово, пока Ковальчук не пришёл в команду. Что Хартли натворил там чудес, я бы не сказал. С появлением Ковальчука многое изменилось. А говорить, что Омску везёт с иностранцами… Что там везёт? Этот неадекватный финн, который бегал в рваном костюме, — Раймо Сумманен — или ещё кто-то?» — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

Сейчас в таблице КХЛ на «Востоке» «Авангард» располагается только на 10-й строчке.