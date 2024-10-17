Браташ: По содержанию все очень понравилось

Главный тренервысказался о матче против(6:1).

«Мы очень рады этой победе, да и любой победе мы рады. Сегодня просто получилось все, что задумывали. Только первые два периода не могли реализовать моменты. По содержанию все очень понравилось.

Шансы были и в первых двух периодах, просто мы их не реализовывали. Дальше получилось реализовать, поэтому голы пошли. А по Греко — скажем так, сыграл неплохо. Просто здесь была вынужденная замена — Попугаев заболел. Но сегодня все провели очень качественную работу», — цитирует Браташа пресс-служба «Лады».

«Лада» набрала 16 очков и переместилась на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» занимает девятую строчку, имея в активе 15 баллов.