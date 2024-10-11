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    Епанчинцев: Благодарен ребятам, стояли друг за друга и выстояли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о победе в матче с «Нефтехимиком» (2:1).

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Непростой, сложный матч. Соперник где‑то более мотивирован был на движение. Нам не хватало свежести. Перестраховывались, забили гол и хотели дотерпеть. Но тем не менее нашли тот самый момент, чтобы забить второй гол. Благодарен ребятам за победу. Да, вратарь нас подтащил. Сопернику не дали создать большое количество моментов. Была опасная ситуация в концовке с удалениями, но удалось все это пережить. Благодарен, что стояли друг за друга, выстояли и нашли тот самый момент», — цитирует Епанчинцева «Матч ТВ».

    После этого матча «Сибирь» занимает 3-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 4-й позиции (17).

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