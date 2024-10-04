Слепышев приостановил контракт с московским «Динамо»

Форвард московского «Динамо»приостановил действие контракта.

«По семейным обстоятельствам нападающий вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея. Хоккейный клуб "Динамо" выражает поддержку игроку и желает скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.

«Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!», — позже спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В этом сезоне 30-летний хоккеист сыграл за «Динамо» 9 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка.