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    Слепышев приостановил контракт с московским «Динамо»

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    Форвард московского «Динамо» Антон Слепышев приостановил действие контракта.

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    «По семейным обстоятельствам нападающий вынужден сосредоточиться на жизни вне хоккея. Хоккейный клуб "Динамо" выражает поддержку игроку и желает скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.

    «Нападающий принял непростое решение о приостановке контракта. Хочу сразу отмести слухи о конфликтах и разногласиях с игроком. Антон — важная часть нашего коллектива. Жизнь часто преподносит самые разные испытания, которые невозможно спрогнозировать. Мы желаем Антону самого лучшего и ждем его в команде!», — позже спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

    В этом сезоне 30-летний хоккеист сыграл за «Динамо» 9 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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