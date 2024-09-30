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    Епанчинцев: Все читают прессу и знают ситуацию «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3).

    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»
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    Вадим Епанчинцев — главный тренер «Сибири»

    «Хорошие два периода. При счете 2:0 неправильно сыграли, соперник поймал нас на контратаке и реализовал моменты. В третьем периоде игра шла до гола, соперник забил на стандарте. Разбирали эти моменты, но неправильно встали при расстановке и проиграли. По самоотдаче, кроме этих ошибок, претензий нет. Почему робко действовали в третьем периоде? Равный отрезок. Я такого не заметил.

    Мы к каждому матчу готовимся, но все читают прессу, все знают ситуацию "Авангарда". В плане психологии предупреждали ребят. Движение было хорошее, неправильно сыграли в некоторых моментах. Нужно исправлять ошибки, правильно играть при выходе "1 в 2", где есть вратарь и один защитник, могли немного по-другому сыграть. В пропущенных голах я никогда персонально никого не виню. Это наша внутренняя кухня, мы эти ошибки разберем», — передает слова Епанчинцева Чемпионат.

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