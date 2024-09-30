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    «Авангард» — «Сибирь»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» одержал победу над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе гостей голы записали на свой счет Энди Андреофф и Георгий Белоусов.

    У «Авангарда» шайбы забросили Игорь Мартынов, Линден Вей и Райан Спунер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Андреофф — 5 (бол., Бек, Мерфи), 23:47 — 0:1. Белоусов — 3 (Андреофф), 25:42 — 0:2. Мартынов — 2 (Холодилин, Чистяков), 27:32 — 1:2. Вей — 2 (Филатьев, Чистяков), 32:56 — 2:2. Спунер — 1 (Буше, Вей), 58:37 — 3:2Вратари: Хомченко — Красоткин (59:00)Броски: 26 (8+9+9) — 26 (12+10+4)Штраф: 8 — 4

    После этого матча омская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 9-ю очками в активе. «Сибирь» — на 3-й позиции (12).

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