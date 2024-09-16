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    «Северсталь» уверенно победила «Металлург»

    «Северсталь» — «Металлург»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Металлург Мг
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на выезде уступил «Северстали» со счетом 2:5.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    Автором дубля у «Северстали» стал Никита Коростелев. По одной шайбе забросили Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Александр Скоренов. В составе «Металлурга» голами отметились Данил Башкиров и Егор Коробкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
    Голы: Иванцов — 1 (Коростелев), 13:16 — 1:0. Пилипенко — 5 (Ильин, Аймурзин), 19:20 — 2:0. Башкиров — 1 (Козлов, Пресс), 22:15 — 2:1. Коростелев — 2 (Абросимов, Иванов), 23:52 — 3:1. Коростелев — 3 (Лишка), 24:54 — 4:1. Скоренов — 3 (Иванцов, Муханов), 29:13 — 5:1. Коробкин — 1 (Я. Хабаров, Акользин), 48:20 — 5:2Вратари: Самойлов — Смолин (Набоков, 24:54)Штраф: 4 — 8Броски: 4 — 8

    «Северсталь» набрала 8 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 2 баллами идет 11-м на «Востоке».

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