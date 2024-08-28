Бурдасов о переходе в «Барыс»: Будем готовиться, чтобы в этом году удивить

Нападающийвысказался о переходе в казахстанскую команду. Форвард подписал контракт до конца сезона 2024/2025.

«Всё хорошо, нормально. Город я и так знал, поэтому сегодня, завтра посмотрю ещё пару квартир и в принципе всё.

Хорошая тренировка была. У ребят два выходных было. У меня немного больше, потому что была дорога и приболел чуть-чуть. Но ничего, сейчас втянемся. Самое главное — хорошие игровые упражнения были, важно подготовиться. Конечно, жалко, что ребят ещё нет некоторых. Будем готовиться, чтобы в этом году удивить, потому что состав подобрался хороший, я думаю, должно получиться», — приводит слова Бурдасова пресс-служба «Барыса».

Напомним, что «Трактор» этим летом решил расторгнуть контракт с нападающим. В прошедшем сезоне Бурдасов провел за челябинскую команду 70 матчей и набрал 43 (22+21) очка.