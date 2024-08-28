«Лада» — «Амур»: счет матча 2:3, обзор голов

одолел(3:2) в рамках Кубка губернатора челябинской области.

В составе хабаровской команды голы записали на свой счет Алекс Гальченюк, Дмитрий Шевченко и Вячеслав Грецкий.

У «Лады» шайбы забросили Никита Михайлов и Денис Баранцев.

Кубок губернатора челябинской области. «Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Голы: Гальченюк — 1 (Дюрандо, Шевченко), 7:40 — 0:1. Михайлов — 3 (Сафин, Государев), 11:57 — 1:1. Шевченко — 1 (бол., Гальченюк, Броссо), 24:57 — 1:2. Баранцев — 2 (Михайлов, Владимиров), 42:28 — 2:2. Грецкий — 1 (Грачев), 54:51 — 2:3Вратари: Трушков (58:20) — БобковБроски: 22 (9+7+6) — 27 (12+8+7)Штраф: 8 — 4

В следующем матче Кубка губернатора челябинской области «Амур» сыграет против «Трактора» 30-го августа, а «Лада» встретится в тот же день с «Югрой».