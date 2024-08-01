Олимпийский чемпион продолжит играть за московское «Динамо»

Московскоезаключило новый контракт с нападающим сообщил официальный сайт бело-голубых.

Соглашение с 32-летним хоккеистом будет действовать еще один сезон. Перед началом этого сезона Гусев планировал продолжить карьеру в НХЛ и тренировался с «Нью-Джерси», но так и не подписал контракт.

Прошлый сезон Гусев провел за «Динамо» в регулярке и плей-офф 77 матчей и 99 (26+73) очков. Он установил рекорд количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В составе сборной России Гусев в 2018 году выиграл Олимпийские игры.