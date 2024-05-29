«Спартак» подписал однолетний контракт с Ружичкой

Словацкий нападающийпродолжит карьеру в. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Стало известно, что Ружичка подписал контракт с «красно-белыми» до конца сезона 2024/2025.

Напомним, что прошедший сезоне нападающий начинал в клубе НХЛ «Калгари», где провел 39 матчей и набрал 9 (3+6) очков, после чего «Аризона» забрала Ружичку с драфта отказов. В 3-х сыгранных матчах за «койотов» форвард не смог отметиться результативными действиями.

К тому же, игрок был в центре скандала с наркотиками. Он опубликовал в своей социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок. Ружичка удалил этот пост, но один из пользователей успел скачать видео.