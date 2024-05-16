Казахстан — Швеция: счет матча 1:3, обзор голов

одолела(3:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

В составе шведской сборной голы записали на свой счет Маркус Юханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд.

Единственную шайбу у Казахстана забросил Адиль Бекетаев.

Чемпионат мира. Группа B Казахстан — Швеция — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Юханссон — 3 (Бураковски, Бродин), 10:20 — 0:1. Лин. Юханссон — 1 (мен., Фреден, Петтерссон), 35:08 — 0:2. Зеттерлунд — 1 (Лундестрем), 41:51 — 0:3. Бекетаев — 1 (Рымарев, Старченко), 45:36 — 1:3Вратари: Бояркин — ЭрссонБроски: 11 (1+4+6) — 44 (15+20+9)Штраф: 31 — 4

После этого матча Швеция занимает 1-е место в группе В с 12-ю очками в активе. Казахстан — на 7-й позиции (3 балла).