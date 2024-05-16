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    Швеция обыграла Казахастан в матче ЧМ

    Казахстан — Швеция: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швеции Сборная Казахстана
    Швеция одолела Казахстан (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира 2024-го года.

    Швеция
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    Швеция

    В составе шведской сборной голы записали на свой счет Маркус Юханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд.

    Единственную шайбу у Казахстана забросил Адиль Бекетаев.

    Чемпионат мира. Группа B
    Казахстан — Швеция — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Юханссон — 3 (Бураковски, Бродин), 10:20 — 0:1. Лин. Юханссон — 1 (мен., Фреден, Петтерссон), 35:08 — 0:2. Зеттерлунд — 1 (Лундестрем), 41:51 — 0:3. Бекетаев — 1 (Рымарев, Старченко), 45:36 — 1:3Вратари: Бояркин — ЭрссонБроски: 11 (1+4+6) — 44 (15+20+9)Штраф: 31 — 4

    После этого матча Швеция занимает 1-е место в группе В с 12-ю очками в активе. Казахстан — на 7-й позиции (3 балла).

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