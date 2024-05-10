Швеция — США: счет матча 5:2, обзор голов

В первом туре в группе Влегко победиласо счетом 5:2.

За шведов по два очка набрали Виктор Хедман и Маркус Йоханссон, три очка на счету Джоэла Эрикссона. У североамериканской сборной шайбы забросили Зак Веренски и Брок Нельсон.

Швеция и Германия лидируют в группе В с 3 очками. США и Словакия не имеют очков.