КХЛ утвердила состав команд лиги на следующий сезон

В сезоне-2024/25 количество клубов в КХЛ не изменится.
Состав участников сезона-2024/2025:
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Адмирал» (Владивосток);
«Ак Барс» (Казань);
«Амур» (Хабаровск);
«Барыс» (Астана);
«Витязь» (Московская область);
«Динамо» (Минск);
«Динамо» (Москва);
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
«Лада» (Тольятти);
«Локомотив» (Ярославль);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Северсталь» (Череповец);
«Сибирь» (Новосибирская область);
СКА (Санкт-Петербург);
«Сочи» (Сочи);
«Спартак» (Москва);
«Торпедо» (Нижний Новгород);
«Трактор» (Челябинск);
ЦСКА (Москва).
В сезоне-2022/23 в Восточной конференции выступали 12 команд, а в Западной — 11.
В плей-офф впервые использовали перекрестную систему без привязки к конференции, победителем Кубка Гагарина стал «Металлург».