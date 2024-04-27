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    КХЛ утвердила состав команд лиги на следующий сезон

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    Совет директоров КХЛ провел заочное заседание и единогласно утвердил состав команд на следующий сезон.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В сезоне-2024/25 количество клубов в КХЛ не изменится.

    Состав участников сезона-2024/2025:

    «Авангард» (Омск);
    «Автомобилист» (Екатеринбург);
    «Адмирал» (Владивосток);
    «Ак Барс» (Казань);
    «Амур» (Хабаровск);
    «Барыс» (Астана);
    «Витязь» (Московская область);
    «Динамо» (Минск);
    «Динамо» (Москва);
    «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
    «Лада» (Тольятти);
    «Локомотив» (Ярославль);
    «Металлург» (Магнитогорск);
    «Нефтехимик» (Нижнекамск);
    «Салават Юлаев» (Уфа);
    «Северсталь» (Череповец);
    «Сибирь» (Новосибирская область);
    СКА (Санкт-Петербург);
    «Сочи» (Сочи);
    «Спартак» (Москва);
    «Торпедо» (Нижний Новгород);
    «Трактор» (Челябинск);
    ЦСКА (Москва).

    В сезоне-2022/23 в Восточной конференции выступали 12 команд, а в Западной — 11.

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