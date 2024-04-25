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    Петр Воробьев: «Металлург» по праву стал лучшим клубом страны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Экс-главный тренер ярославского «Локомотива» Петр Воробьев уверен, что «Металлург» заслуженно одержал победу в Кубке Гагарина.

    Петр Воробьев во время работы с «Локомотивом»
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    Петр Воробьев во время работы с «Локомотивом»

    «Если клуб выигрывает Кубок Гагарина, значит он лучший в стране. Посмотрите на Илью Набокова. Ему всего 21 год, но как он играет в рамке! Тренеры приложили много усилий, чтобы воспитать в нем профессионала.

    Руководство клуба сделало точечные усиления, тренерский штаб дал шанс молодежи. Все было организовано серьезно и сильно. "Металлург" сделал все, чтобы выиграть Кубок Гагарина и его по праву можно назвать лучшим клубом России, — сказал Воробьев "Матч ТВ".

    "Металлург" в финале Кубка Гагарина обыграл "Локомотив" в четырех матчах и стал чемпионом КХЛ. Это третий трофей магнитогорцев, ранее они побеждали в сезонах-2013/14 и 2015/16.

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