Шестеркин о том, как выиграть Кубок Стэнли: Нам просто нужно быть сильными и держаться вместе

Российский голкипервысказался о перспективах команды в плей-офф НХЛ.

«Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда.

Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — приводит слова Шестеркина пресс-служба НХЛ.

В 1-м раунде плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтоном». Первый матч серии состоится 21-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.