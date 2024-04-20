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    Шестеркин о том, как выиграть Кубок Стэнли: Нам просто нужно быть сильными и держаться вместе

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о перспективах команды в плей-офф НХЛ.

    Игорь Шестеркин
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    Игорь Шестеркин

    «Да почему бы и не мы? Это правда. Нам просто нужно усердно работать в каждой игре, и тогда всё может случиться. В этом сезоне у нас довольно хорошая команда.

    Все показали свой лучший хоккей, и нам просто нужно быть сильными и держаться вместе», — приводит слова Шестеркина пресс-служба НХЛ.

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    • В 1-м раунде плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Вашингтоном». Первый матч серии состоится 21-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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