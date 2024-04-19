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    Миннесота — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.04.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Сиэтл

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    Миннесота и Сиэтл начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.04.2024.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Миннесота» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Сиэтл.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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