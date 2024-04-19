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    «Миннесота» продлит серию побед до трех?

    «Миннесота» — «Сиэтл». Ставка (к. 2.14), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сиэтл»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Миннесота» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2024 года

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Выступления по сезону с точки зрения борьбы за плей-офф «Миннесота» закончила максимально давно. Десятая позиция в западной конференции — вполне справедливый итог регулярки.

    Последние матчи: В двух последних поединках коллектив Хайнса одержал уверенные победы, но подоюные всплески эмоций наблюдались и на протяжении длительного сезона.

    Травмированные игроки: Даже не слишком напрягающихся на финише сезона «дикарей» не обходят стороной травмы. Не могут завершить регулярку Сперджен и Фолиньо.

    Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» именно хозяева имеют больше шансов на итоговый успех.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Самый молодой клуб лиги откровенно провалил нынешний сезон, поэтому «Сиэтл» получает одну из самых неудовлетворительных оценок по сезону за свое 12 место на Западе.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних матча «Кракен» не победили ни разу. С начала апреля было видно, что игроки уже мыслями находятся в отпуске.

    Травмированные игроки: Сейчас проблемы со здоровьем имеет защитник Данн, но его повреждение не критическое.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в последней игре против «Миннесоты» гостям удастся громко хлопнуть дверью, но верится в это откровенно слабо.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» в двух последних матчах оформила девять шайб в ворота противника

    • «Сиэтл» проиграл четыре последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.63, на гостей — 3.00.

    Прогноз: Победить больше шансов у хозяев встречи.

    Альтернативный прогноз: Результативного хоккея не получится, поскольку оба коллектива мыслями уже находятся на отдыхе

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сиэтл» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» продлит серию побед до трех?
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