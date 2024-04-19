В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Миннесота» — «Сиэтл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Выступления по сезону с точки зрения борьбы за плей-офф «Миннесота» закончила максимально давно. Десятая позиция в западной конференции — вполне справедливый итог регулярки.

Последние матчи: В двух последних поединках коллектив Хайнса одержал уверенные победы, но подоюные всплески эмоций наблюдались и на протяжении длительного сезона.

Травмированные игроки: Даже не слишком напрягающихся на финише сезона «дикарей» не обходят стороной травмы. Не могут завершить регулярку Сперджен и Фолиньо.

Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» именно хозяева имеют больше шансов на итоговый успех.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Самый молодой клуб лиги откровенно провалил нынешний сезон, поэтому «Сиэтл» получает одну из самых неудовлетворительных оценок по сезону за свое 12 место на Западе.

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Последние матчи: За четыре последних матча «Кракен» не победили ни разу. С начала апреля было видно, что игроки уже мыслями находятся в отпуске.

Травмированные игроки: Сейчас проблемы со здоровьем имеет защитник Данн, но его повреждение не критическое.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в последней игре против «Миннесоты» гостям удастся громко хлопнуть дверью, но верится в это откровенно слабо.

Статистика для ставок

«Миннесота» в двух последних матчах оформила девять шайб в ворота противника

«Сиэтл» проиграл четыре последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.63, на гостей — 3.00.

Прогноз: Победить больше шансов у хозяев встречи.

Альтернативный прогноз: Результативного хоккея не получится, поскольку оба коллектива мыслями уже находятся на отдыхе

Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.