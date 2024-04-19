«Миннесота»
Турнирное положение: Выступления по сезону с точки зрения борьбы за плей-офф «Миннесота» закончила максимально давно. Десятая позиция в западной конференции — вполне справедливый итог регулярки.
Последние матчи: В двух последних поединках коллектив Хайнса одержал уверенные победы, но подоюные всплески эмоций наблюдались и на протяжении длительного сезона.
Травмированные игроки: Даже не слишком напрягающихся на финише сезона «дикарей» не обходят стороной травмы. Не могут завершить регулярку Сперджен и Фолиньо.
Общий тонус клуба: В игре против «Сиэтла» именно хозяева имеют больше шансов на итоговый успех.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Самый молодой клуб лиги откровенно провалил нынешний сезон, поэтому «Сиэтл» получает одну из самых неудовлетворительных оценок по сезону за свое 12 место на Западе.
Последние матчи: За четыре последних матча «Кракен» не победили ни разу. С начала апреля было видно, что игроки уже мыслями находятся в отпуске.
Травмированные игроки: Сейчас проблемы со здоровьем имеет защитник Данн, но его повреждение не критическое.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в последней игре против «Миннесоты» гостям удастся громко хлопнуть дверью, но верится в это откровенно слабо.
Статистика для ставок
- «Миннесота» в двух последних матчах оформила девять шайб в ворота противника
- «Сиэтл» проиграл четыре последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.63, на гостей — 3.00.
Прогноз: Победить больше шансов у хозяев встречи.
Альтернативный прогноз: Результативного хоккея не получится, поскольку оба коллектива мыслями уже находятся на отдыхе
Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.
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