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    ЦСКА объявил об уходе Григоренко

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    Московский ЦСКА сообщил об уходе из команды нападающего Михаила Григоренко.

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    «Нападающий Михаил Григоренко покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля», — говорится в сообщении «армейцев».

    В сезоне-2023/2024 Григоренко провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 7 (3+4) очков.

    В общей сложности Григоренко сыграл за ЦСКА 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время он трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

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    • Ранее сообщалось, что Григоренко может перейти в СКА.

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