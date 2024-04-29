ЦСКА объявил об уходе Григоренко

Московскийсообщил об уходе из команды нападающего

«Нападающий Михаил Григоренко покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля», — говорится в сообщении «армейцев».

В сезоне-2023/2024 Григоренко провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 7 (3+4) очков.

В общей сложности Григоренко сыграл за ЦСКА 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время он трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

Ранее сообщалось, что Григоренко может перейти в СКА.