Григоренко может перейти в СКА

Михаил Григоренко Фото: globallookpress.com
Помимо санкт-петербургского клуба, в переходе 29-летнего хоккеиста, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом, заинтересован «Локомотив».
В текущем сезоне Григоренко провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 7 (3+4) очков.
Ранее сообщалось, что в межсезонье ЦСКА покинут нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.
Напомним, ЦСКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии).