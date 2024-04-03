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    Григоренко может перейти в СКА

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    Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко может продолжить карьеру в СКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Михаил Григоренко
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    Михаил Григоренко

    Помимо санкт-петербургского клуба, в переходе 29-летнего хоккеиста, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом, заинтересован «Локомотив».

    В текущем сезоне Григоренко провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 7 (3+4) очков.

    Ранее сообщалось, что в межсезонье ЦСКА покинут нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.

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