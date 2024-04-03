Григоренко может перейти в СКА

Нападающий ЦСКАможет продолжить карьеру в сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо санкт-петербургского клуба, в переходе 29-летнего хоккеиста, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом, заинтересован «Локомотив».

В текущем сезоне Григоренко провел в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков. В пяти играх плей-офф он набрал 7 (3+4) очков.

Ранее сообщалось, что в межсезонье ЦСКА покинут нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов.

Напомним, ЦСКА проиграл в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии).