Форвард «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Нападающийполучил награду, которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «клиновых листьев» забросил 69 шайб в нынешнем сезоне, сделав при этом 38 голевых передач. Отмечается, что Мэттьюс стал 3-кратным обладателем этой награды.

Остон Мэттьюс nhl.com

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» занял 5-е место в таблице Востока со 102 очками в активе.

В 1-м раунде плей-офф Национальной лиги «Мэйпл Лифс» сыграют против «Бостона». Первый матч между этими командами состоится 21-го апреля. Все пары 1-го раунда розыгрыша Кубка Стэнли можно посмотреть тут.