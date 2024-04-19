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    Форвард «Торонто» Мэттьюс стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс
    Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс получил награду «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

    Остон Мэттьюс
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    Остон Мэттьюс

    Форвард «клиновых листьев» забросил 69 шайб в нынешнем сезоне, сделав при этом 38 голевых передач. Отмечается, что Мэттьюс стал 3-кратным обладателем этой награды.

    Остон Мэттьюс
    nhl.com

    По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» занял 5-е место в таблице Востока со 102 очками в активе.

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