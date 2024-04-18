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    Ларионов о спаде Кручинина: Если ты стоишь на месте, то это становится обузой

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре нападающего команды Алексея Кручинина.

    Алексей Кручинин
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    Алексей Кручинин

    «Почему у Кручинина вдвое упала статистика, хотя подписал контракт на большие деньги? Не касаясь Кручинина, судишь игрока по его стабильности. Говорить о том, что переподписал на какие-то большие деньги… Я не касаюсь денег, я касаюсь качества игры.

    Хороший игрок играет стабильно, с него спрашивается гораздо больше. Сколько лет пытается достигнуть результата Панарин в Нью-Йорке. Надеюсь, в этом году ему это удастся. 33 или 34 года парню уже, а он играет стабильно. Пастрняк и Маршан в "Бостоне" играют стабильно.

    Должна быть кредитная история. Когда ты надеешься на опытного игрока и ожидаешь, что он будет лучше, сильнее. Даже неважно, что очков меньше. Ты ожидаешь тех качеств, которые ты ожидаешь, несмотря на травмы или ещё что-то.

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    • Всегда можно найти массу оправданий. К сожалению, этого не произошло. Хороший парень, вопросов нет, но ты ожидаешь того драйва, страсти. Так устроен хоккей, жизнь игрока. Если ты стоишь на месте, то это становится обузой», — передает слова Ларионова Чемпионат.

    В нынешнем сезоне Кручинин провел 55 матчей за «Торпедо», забросил 14 шайб и сделал 10 голевых передач.

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