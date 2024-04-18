Владимир Антипов: «Локомотив» разберет ошибки первого матча с «Магниткой»

— Еще до начала финальной серии было ясно, что матчи не будут баловать своей результативностью. Поэтому я и думал, что разница в счете будет в одну шайбу, либо 1:0, либо 2:1 в чью-то пользу. Ничуть не удивился бы, если бы исход матча решался за пределами основного времени.

— Можно сказать, что на стороне «Магнитки» было везение, ведь она получила большинство на последних секундах?

— Я не люблю слово «везение». Побеждает та команда, которая превосходит соперника в реализации моментов. В концовке, конечно же, нельзя давать такой шанс сопернику. Поэтому как игра в большинстве на такой стадии порой является основополагающей.

— Что бывает в таких случаях, когда игрок удаляется на последних секундах? Что ждет хоккеиста — штраф?

— Нужно играть аккуратнее, важно «рабочее» это было удаление или нет, случайно игрок нарушил правила или нет. Это обычно решается и обсуждается внутри команды. Но, в любом случае, в будущем игрок будет действовать внимательнее, тем более в концовке, и не давать повода его удалить.

— Вы не раз играли в финалах. Какая задача стоит перед командой, которая проводит два стартовых матча серии на выезде?

— Задача побеждать в каждом матче, каждом периоде, каждом единоборстве. По крайней мере, так было и у меня, и в то время, когда я играл. С другой стороны, выиграть один гостевой матч из двух — тоже положительный результат.

— В финале насколько важно преимущество своей площадки?

— Это не самый важный фактор, гораздо важнее полнейшая концентрация, психологическое состояние. Порой бывает в гостях играть проще, чем дома, где свои болельщики гонят вперед и никто не хочет ошибиться на их глазах.

— Это поражение разозлит «Локомотив»?

— Думаю, что второй матч в Магнитогорске будет примерно таким же по накалу. «Локомотив» разберет сегодняшние ошибки и постарается послезавтра их уже не допустить. Серия до четырех побед, поэтому еще все впереди. Да, психологическое преимущество на стороне уральцев, но наставник «Локомотива» Игорь Никитин прекрасно знает, как нужно играть, тем более в финале, где он уже не в первый раз. Будем смотреть и наслаждать борьбой в финальной серии.