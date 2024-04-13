начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 13.04.2024.

Последний матч: «Каролина» — «Сент-Луис» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Сент-Луис»).

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