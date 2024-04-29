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    Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Коболли?

    Коболли — Хачанов. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Флавио Коболли в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 17:00 мск. Коболли — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коболли

    Флавио впервые за несколько месяцев выиграл два матча подряд.

    Итальянец начал с волевой победы над чилийцем Алехандро Табило — 5:7, 6:4, 6:4.

    После этого Коболли остановил еще одного представителя Чили — Николаса Харри. Здесь ему тоже понадобился третий сет — 6:3, 3:6, 6:3.

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    Так совпало, что Коболли начал побеждать серьезных соперников вскоре после поражения от Рафы Надаля (2:6, 3:6) на недавнем турнире в Барселоне. Мастер-класс от грунтового короля все-таки оказался очень полезным.

    Хачанов

    Карен оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче россиянин с трудом выиграл у Роберто Баутисты-Агута — 3:6, 6:3, 7:5.

    Игра против 36-летнего испанца получилась далеко не такой простой, как ожидалось. Но здесь надо также отметить уверенность Хачанова в решающем сете — он не отдал ни гейма на подаче и сделал ключевой брейк при счете 5:5.

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    С учетом того, Баутиста-Агут тоже играл на очень хорошем уровне, Хачанова действительно стоит похвалить, он в очередной раз показал очень качественный теннис.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.05, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.38.

    Прогноз: итальянца точно нельзя недооценивать, но размашистые удары и первая подача Карена, скорее всего, станут для него большой проблемой. Наше мнение — российскому теннисисту хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч Коболли — Хачанов с коэффициентом 2.01. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Коболли?
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