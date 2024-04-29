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    Котов шокирует Синнера?

    Синнер — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Янника Синнера третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Синнер — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 29 Апреля 2024 года

    Синнер

    Янник, конечно, очень грамотно ввел всех в заблуждение своими разговорами о том, как нелегко ему играть в Мадриде.

    В первом матче Синнер не заметил Лоренцо Сонего — 6:0, 6:3. Максимально уверенная победа, вопреки всем ожиданиям.

    Вторая ракетка мира безупречно играл не только на своей подаче (Сонего взял на приеме лишь девять очков), но и на приеме.

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    В общем, Синнер в полном порядке, и вполне вероятно, что на этой неделе он как минимум дойдет до финала.

    Котов

    Павел тем временем впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки «Мастерса».

    В первом круге россиянин остановил опытнейшего испанца Альберта Рамоса — 6:3, 6:4.

    В следующем матче Котов одержал волевую победу над Джорданом Томпсоном — 5:7, 6:4, 7:5.

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    На недавнем турнире в Барселоне Котов не прошел ни раунда, сразу же проиграв австрийцу Себастьяну Офнеру, зато в начале апреля он добрался до полуфинала в Марракеше, благодаря чему защитил 100 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: если что, на Котова букмекеры предлагают поставить за 16.75.

    Прогноз: здесь все очевидно — это явно не тот матч, где может случиться сенсация. Но Павел об этом наверное даже на задумывается. Он понимает, что получит бесценный опыт, играя против одного из лучших теннисистов мира. Котову точно нет смысла напрягаться — нужно выйти и просто получить удовольствие от процесса.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Синнер — Котов с коэффициентом 1.92. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на теннис. Котов шокирует Синнера?
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