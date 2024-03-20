Крикунов назвал главную проблему «Динамо» в плей-офф КХЛ

Известный тренерпрокомментировал поражения московскогоотв первых двух матчах серии второго раунда Кубка Гагарина.

Следующие два матча пройдут на льду «Трактора».

«К сожалению, так случилось. Вратари, конечно, не очень хорошо сыграли. Я думаю, что из-за этого, наверное, и оборону трясет. Не очень они убедительно сыграли.

А так, вроде бы и моменты были, но там вратарь выручил, а наши — нет.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Трактор" — "Динамо"

В целом "Динамо" играло нормально. Гусев забил свои два. Но надо всем напрягаться! Вся команда на одном Гусеве. А если он заболеет, что тогда? Закрывать команду, уходить, что ли, в отпуск? Несерьезно все это», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».