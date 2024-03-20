Крикунов назвал главную проблему «Динамо» в плей-офф КХЛ

Никита Гусев Фото: globallookpress.com
Следующие два матча пройдут на льду «Трактора».
«К сожалению, так случилось. Вратари, конечно, не очень хорошо сыграли. Я думаю, что из-за этого, наверное, и оборону трясет. Не очень они убедительно сыграли.
А так, вроде бы и моменты были, но там вратарь выручил, а наши — нет.
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В целом "Динамо" играло нормально. Гусев забил свои два. Но надо всем напрягаться! Вся команда на одном Гусеве. А если он заболеет, что тогда? Закрывать команду, уходить, что ли, в отпуск? Несерьезно все это», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».