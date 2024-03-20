В третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Вторая половина регулярного сезона прошла для «Трактора» в борьбе за место в первой пятерке. Но на финальном отрезке чемпионата конкуренты вытеснили его на шестую строчку, которую он занял с 80 набранными очками.

Последние матчи: На пути к четвертьфиналу команда Алексея Заварухина смяла «Салават Юлаев» — 4:2, а серию с «Динамо» Москва начала с победы. Чтобы она состоялась, гостям на «ВТБ Арене» хватило всего 19 бросков в створ ворот — 4:2.

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Вторая встреча между этими командами превратилась в настоящий триллер: в основное время соперники забросили восемь шайб на двоих, а «Трактор», упустивший преимущество в два гола, все же вырвал победу в овертайме благодаря результативному броску Александра Шарова (5:4 ОТ).

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Не сыграют: Андрей Чибисов по-прежнему находится в списке травмированных.

Состояние команды: В четвертьфинале «Трактор» отдает всего себя на площадке, благодаря чему он добился в гостях результатов, на которые сам вряд ли рассчитывал. Безусловно, это наделит их дополнительной решимостью и придаст больше уверенности на домашнем этапе.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярки «Динамо» Москва провело в борьбе с «Локомотивом» и СКА за лидерство на Западе. В итоге столичная команда оказалась первой, выиграв также Кубок Континента благодаря 98 очкам.

Последние матчи: В 1/8 финала команду Алексея Кудашова изрядно вымотало минское «Динамо». В этом противостоянии уладить все вопросы удалось лишь в шестом — максимально нервном — матче — 4:2.

В четвертьфинале «Динамо» Москва столкнулось с новыми трудностями. Так, в дебютной встрече с «Трактором» столичная команда забила первой и в целом была активнее впереди, но двух шайб в сумме и 37 бросков в створ не хватило, чтобы добиться желаемого результата (2:4).

Во второй встрече игра на своей половине площадки не улучшилась, зато реализация стала выше (8% при 50 бросках в створ ворот). Однако снова динамовцам не повезло — на этот раз они уступили в овертайме (4:5 ОТ) и устроились на 0:2 перед выездом в Челябинск.

Не сыграют: На момент публикации потери в составе москвичей отсутствуют.

Состояние команды: В который раз свое статистическое преимущество динамовцы не могут воплотить в перевес по счету. В Челябинске задача для команды Кудашова усложняется, так как на домашнем катке «Трактор» сделает все, чтобы увеличить отрыв.

Статистика для ставок

В трех последних матчах «Трактор» забрасывал 4 шайбы в основное время

Челябинцы добились пяти побед в шести последних домашних встречах

Шесть гостевых матчей из пяти предыдущих закончились победой московского «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.84, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.27.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

Прогноз: Проблемы в обороне и неубедительная игра в воротах снова вмешиваются в планы «Динамо». Но челябинцев это мало волнует: на домашней площадке они вновь будут заряжены на результативный хоккей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.11.

Прогноз: Если команда Заварухина дома снова выиграет, то переломить ход этого противостояния столичному клубу будет практически невозможно. Ради этого шанса хозяева готовы провести очередной матч с запредельной самоотдачей.

Ставка: «Трактор» победит с форой 0 за 2.13.