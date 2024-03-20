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    В очередной игре «Трактор» будет результативен?

    «Трактор» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 20 марта 2024 года

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    «Трактор» в матче с «Динамо» Москва
    В третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 20 Марта 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Вторая половина регулярного сезона прошла для «Трактора» в борьбе за место в первой пятерке. Но на финальном отрезке чемпионата конкуренты вытеснили его на шестую строчку, которую он занял с 80 набранными очками.

    Последние матчи: На пути к четвертьфиналу команда Алексея Заварухина смяла «Салават Юлаев» — 4:2, а серию с «Динамо» Москва начала с победы. Чтобы она состоялась, гостям на «ВТБ Арене» хватило всего 19 бросков в створ ворот — 4:2.

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    Вторая встреча между этими командами превратилась в настоящий триллер: в основное время соперники забросили восемь шайб на двоих, а «Трактор», упустивший преимущество в два гола, все же вырвал победу в овертайме благодаря результативному броску Александра Шарова (5:4 ОТ).

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    Состояние команды: В четвертьфинале «Трактор» отдает всего себя на площадке, благодаря чему он добился в гостях результатов, на которые сам вряд ли рассчитывал. Безусловно, это наделит их дополнительной решимостью и придаст больше уверенности на домашнем этапе.

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярки «Динамо» Москва провело в борьбе с «Локомотивом» и СКА за лидерство на Западе. В итоге столичная команда оказалась первой, выиграв также Кубок Континента благодаря 98 очкам.

    Последние матчи: В 1/8 финала команду Алексея Кудашова изрядно вымотало минское «Динамо». В этом противостоянии уладить все вопросы удалось лишь в шестом — максимально нервном — матче — 4:2.

    В четвертьфинале «Динамо» Москва столкнулось с новыми трудностями. Так, в дебютной встрече с «Трактором» столичная команда забила первой и в целом была активнее впереди, но двух шайб в сумме и 37 бросков в створ не хватило, чтобы добиться желаемого результата (2:4).

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    • Во второй встрече игра на своей половине площадки не улучшилась, зато реализация стала выше (8% при 50 бросках в створ ворот). Однако снова динамовцам не повезло — на этот раз они уступили в овертайме (4:5 ОТ) и устроились на 0:2 перед выездом в Челябинск.

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    Не сыграют: На момент публикации потери в составе москвичей отсутствуют.

    Состояние команды: В который раз свое статистическое преимущество динамовцы не могут воплотить в перевес по счету. В Челябинске задача для команды Кудашова усложняется, так как на домашнем катке «Трактор» сделает все, чтобы увеличить отрыв.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах «Трактор» забрасывал 4 шайбы в основное время

    • Челябинцы добились пяти побед в шести последних домашних встречах

    • Шесть гостевых матчей из пяти предыдущих закончились победой московского «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.84, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.27.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.13.

    Прогноз: Проблемы в обороне и неубедительная игра в воротах снова вмешиваются в планы «Динамо». Но челябинцев это мало волнует: на домашней площадке они вновь будут заряжены на результативный хоккей.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.11.

    Прогноз: Если команда Заварухина дома снова выиграет, то переломить ход этого противостояния столичному клубу будет практически невозможно. Ради этого шанса хозяева готовы провести очередной матч с запредельной самоотдачей.

    Ставка: «Трактор» победит с форой 0 за 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.11. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на хоккей. В очередной игре «Трактор» будет результативен?
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