Рябыкин: Рассмотрю вариант с возвращением в «Авангард», если меня позовут

Бывший главный тренервысказался о потенциально возможном возвращении в омский коллектив.

«Конечно, рассмотрю вариант с возвращением в "Авангард", если меня позовут, всё-таки это родной для меня клуб. Тренерская жизнь такова: сегодня ты здесь, а завтра в другом месте. Кто хочет работать тренером, тот должен быть готов ко всему этому», — цитирует Рябыкина «Чемпионат».

Напомним, омский клуб прекратил сотрудничество с Михаилом Кравцом после поражения от «Локомотива» (0:7) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» уступает в серии 0-2.