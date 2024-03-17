Панарин: Это мой лучший сезон в НХЛ? Я не думаю об этом

Нападающийответил на вопрос о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.

«Это может быть мой лучший сезон в НХЛ? Я не думаю об этом или стараюсь не думать. Может быть, потом, после завершения сезона я оценю это. Но не по его ходу», — цитирует Панарина пресс-служба лиги.

Напомним, что лучшее достижение Панарина в регулярных чемпионата НХЛ было 96 (22+74) очков в сезоне 2021/2022. В этом году форвард набрал 93 (38+55) балла в 67-и матчах за «Рейнджерс».

В последнем матче команды против «Питтсбурга» (7:4) Панарин забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи. После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 3-е место в таблице Востока с 92 очками в активе.