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    Панарин: Это мой лучший сезон в НХЛ? Я не думаю об этом

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Это может быть мой лучший сезон в НХЛ? Я не думаю об этом или стараюсь не думать. Может быть, потом, после завершения сезона я оценю это. Но не по его ходу», — цитирует Панарина пресс-служба лиги.

    Напомним, что лучшее достижение Панарина в регулярных чемпионата НХЛ было 96 (22+74) очков в сезоне 2021/2022. В этом году форвард набрал 93 (38+55) балла в 67-и матчах за «Рейнджерс».

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    • В последнем матче команды против «Питтсбурга» (7:4) Панарин забросил 2 шайбы и сделал 3 голевые передачи. После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 3-е место в таблице Востока с 92 очками в активе.

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