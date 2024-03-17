НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» благодаря голу Овечкина, «Тампа» забросила пять шайб «Флориде»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ

«Айлендерс» проиграли третий матч подряд после серии из шести побед.

Российский вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 26 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) Голы: Мартин — 3 (Клаттербак, Маклин), 4:27 — 1:0. Ткачак — 28 (Батерсон, Браннстрем), 31:46 — 1:1. Палмиери — 21 (Пажо, Ли), 36:22 — 2:1. Грейг — 10 (Штюцле, Зуб), 46:35 — 2:2. Ткачак — 29 (бол., Штюцле, Батерсон), 52:14 — 2:3. Хорват — 27 (бол., Добсон, Барзал), 59:22 — 3:3. Ткачак — 30 (бол., Пинто, Штюцле), 64:36 — 3:4Вратари: Варламов (57:59 — 59:22) — КорписалоШтраф: 6 — 6Броски: 33 (5+13+13+2) — 30 (8+12+6+4)

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:4 ОТ

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:7

Одним из лучших в этом матче был лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший два гола и сделавший три результативные передачи.

Россиянин четвертый раз в карьере набрал пять очков за матч в НХЛ. В текущей регулярке в его активе 93 (38+55) очка в 67 играх.

Кроме того, Панарин достиг отметки в 500 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Питтсбург» проиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) Голы: Людвиг — 3 (Картер, Аччиари), 2:36 — 1:0. Какко — 9 (Веси), 3:07 — 1:1. Фокс — 12 (Панарин, Трочек), 3:33 — 1:2. Раст — 19 (Кросби, О`Коннор), 12:27 — 2:2. Панарин — 37 (Трочек, Рэмп), 15:32 — 2:3. Эллер — 13 (бол., Бантинг, Раст), 30:10 — 3:3. Панарин — 38 (бол., Крайдер, Фокс), 36:27 — 3:4. Зибанежад — 21 (бол., Крайдер, Панарин), 37:32 — 3:5. Рэмп — 2 (Лафренье, Панарин), 44:41 — 3:6. Пуустинен — 3 (Смит, Эллер), 47:23 — 4:6. Крайдер — 33 (п.в., Рэмп), 59:42 — 4:7Вратари: Джерри (Неделькович, 44:41, 57:07 — 59:42) — КуикШтраф: 6 — 6Броски: 38 (11+11+16) — 28 (8+13+7)

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:7

«Аризона» — «Нью-Джерси» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нью-Джерси» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Мозер — 5 (Дурзи, Шмальц), 9:37 — 1:0. Гюнтер — 10 (бол., Шмальц, Келлер), 14:02 — 2:0. Кули — 13 (Крауз), 17:32 — 3:0. Десаймон — 2 (Лазар, Д. Хьюз), 27:01 — 3:1. Келлер — 27 (п.в., Шмальц), 58:29 — 4:1Вратари: Веймелка — Кяхкенен (Доус, 20:00, 56:51 — 58:29)Штраф: 9 — 9Броски: 32 (15+8+9) — 38 (13+12+13)

«Аризона» — «Нью-Джерси» — 4:1

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5

Лидер «Тампы» Никита Кучеров стал автором гола и результативной передачи. Россиянин, в активе которого 114 (40+74) очков после 66 матчей, занимает второе место в списке бомбардиров, отставая на два очка от Нэтана Маккиннона из «Колорадо».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 и был признан второй звездой матча.

«Тампа» выиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1) Голы: Стэмкос — 26 (Чернак), 0:20 — 0:1. Эйссимонт — 10 (Пол, Пербикс), 13:21 — 0:2. Раддиш — 5 (Дюклер, Стэмкос), 23:02 — 0:3. Стэмкос — 27 (бол., Хедман, Кучеров), 26:59 — 0:4. Ткачак — 22 (мен., Махура), 28:23 — 1:4. Райнхарт — 47 (бол., Беннетт, Ткачак), 31:55 — 2:4. Райнхарт — 48, 56:08 — 3:4. Кучеров — 40 (п.в., Хагель, Стэмкос), 58:28 — 3:5Вратари: Бобровский (56:22 — 58:28, 58:51 — 59:36) — ВасилевскийШтраф: 29 — 28Броски: 50 (12+18+20) — 16 (11+3+2)

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:5

«Бостон» — «Филадельфия» — 6:5

«Бостон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на первое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 6:5 (1:1, 1:1, 4:3) Голы: Пелинг — 9 (Хэтэуэй, Замула), 4:18 — 0:1. Гики — 16 (Дебраск, Уотерспун), 15:51 — 1:1. Фараби — 20 (Йорк, Типпетт), 32:01 — 1:2. Койл — 22 (бол., Маршан, Заха), 35:22 — 2:2. Койл — 23 (Пастрняк, Линдхольм), 41:08 — 3:2. Бишер — 6 (Пик, Боквист), 43:45 — 4:2. Дебраск — 17 (Маршан, Линдхольм), 44:04 — 5:2. Делорье — 1, 54:12 — 5:3. Фрост — 11 (Типпетт, Йорк), 55:14 — 5:4. Хейнен — 13 (Фредерик), 57:01 — 6:4. Фараби — 21 (Типпетт, Конекны), 57:56 — 6:5Вратари: Суэймен — Сандстрем (57:04 — 57:56, 58:09)Штраф: 10 — 8Броски: 30 (5+15+10) — 29 (8+10+11)

«Бостон» — «Филадельфия» — 6:5

«Калгари» — «Монреаль» — 5:2

Одну из пяти шайб в ворота «Монреаля» отправил Даниил Мироманов. Российский защитник забил два гола в пяти матчах за «Калгари».

«Монреаль» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Монреаль» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Баклунд — 14 (бол., Уигар, Манджапане), 16:23 — 1:0. Баклунд — 15 (Коулмэн, Уигар), 20:11 — 2:0. Поспишил — 7 (Юбердо, Кадри), 27:41 — 3:0. Кофилд — 20 (Сузуки, Слафковски), 30:34 — 3:1. Савар — 6 (Пирсон, Арве-Пинар), 38:25 — 3:2. Кадри — 23 (бол., Юбердо, Шарангович), 41:01 — 4:2. Мироманов — 2 (Уигар, Баклунд), 43:54 — 5:2Вратари: Вольф — ПримоШтраф: 8 — 8Броски: 28 (9+10+9) — 38 (15+12+11)

«Калгари» — «Монреаль» — 5:2

«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 4:2

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой матча.

«Коламбус» прервал серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Голы: Дженнер — 21 (Годро, Северсон), 17:41 — 1:0. Нюландер — 7 (Проворов), 20:49 — 2:0. Зеттерлунд — 18 (Ферраро, Гранлунд), 31:48 — 2:1. Годро — 11 (Нюландер, Дженнер), 35:03 — 3:1. Тран — 2 (Лабанк), 51:42 — 3:2. Нюландер — 8 (п.в., Годро), 58:55 — 4:2Вратари: Тарасов — Хрона (57:46 — 58:55)Штраф: 6 — 4Броски: 20 (9+7+4) — 41 (11+11+19)

«Коламбус» — «Сан-Хосе» — 4:2

«Торонто» — «Каролина» — 4:5 Б

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче.

Ассист Кузнецов помог «Харрикейнз» сравнять счет за семь секунд до завершения основного времени.

«Каролина» выиграла пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 4:5 Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Таварес — 21 (Броди), 24:47 — 1:0. Нюландер — 36 (Райлли), 26:27 — 2:0. Робертсон — 9 (Таварес, Лильегрен), 32:03 — 3:0. Мартинук — 12 (Бернс, Фаст), 33:27 — 3:1. Джарвис — 22 (бол., Гюнцель, Ахо), 39:57 — 3:2. Кампф — 6 (Райлли), 42:55 — 4:2. Ахо — 26 (бол., Гюнцель, Орлов), 58:28 — 4:3. Ахо — 27 (Бернс, Кузнецов), 59:53 — 4:4Победный буллит: ГюнцельВратари: Самсонов — Кочетков (56:15 — 58:28, 58:32 — 59:53)Штраф: 10 — 8Броски: 40 (9+14+11+6) — 40 (9+16+13+2)

«Торонто» — «Каролина» — 4:5 Б

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Голы: Харли — 15 (Факса), 2:28 — 1:0. Смит — 9 (Хейсканен, Харли), 8:49 — 2:0. Джонстон — 26 (Сутер, Стэнковен), 15:15 — 3:0. Бенн — 13 (бол., Павелски, Робертсон), 22:30 — 4:0. Фиала — 22 (Дюбуа), 41:11 — 4:1Вратари: Уэджвуд — РиттихШтраф: 2 — 4Броски: 29 (12+10+7) — 28 (12+7+9)

«Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:1

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 Б

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором гола и результативной передачи. Россиянин набрал очки в седьмом матче подряд. В его активе 76 (35+41) очков в 61 игре текущей регулярки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Кайру — 21 (бол., Нейберс, Томас), 25:49 — 1:0. Шенн — 14 (Кайру, Ледди), 40:27 — 2:0. Росси — 18 (Капризов), 41:10 — 2:1. Капризов — 35 (Зуккарелло, Богосян), 56:01 — 2:2Победный буллит: КайруВратари: Биннингтон — ФлериШтраф: 9 — 13Броски: 37 (11+12+13+1) — 24 (6+8+8+2)

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 3:2 Б

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол и был признан третьей звездой матча.

38-летний россиянин забросил 841-ю шайбу в сезоне. Для повторения рекорда Уэйна Гретцки ему надо забить еще 53 гола.

В активе Овечкина 50 (19+31) очков в 63 матчах сезона.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Босер — 36 (Хьюз, Михеев), 1:11 — 1:0. Уилсон — 16 (Мирошниченко, Карлсон), 26:01 — 1:1. Овечкин — 19 (Макмайкл, Алексеев), 27:54 — 1:2Вратари: Десмит (58:01) — ЛиндгренШтраф: 2 — 2Броски: 22 (6+5+11) — 24 (6+14+4)

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 1:2

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Новак — 14 (Макдона, Янковски), 15:36 — 0:1. Бураковски — 4 (бол., Эванс, Бьоркстранд), 41:24 — 1:1. Йоси — 16 (бол., Форсберг, Нюквист), 43:59 — 1:2. Йоси — 17 (Макдона, Янковски), 49:03 — 1:3. Форсберг — 35 (п.в.), 58:40 — 1:4Вратари: Грубауэр (56:47 — 58:40) — СаросШтраф: 6 — 4Броски: 24 (5+7+12) — 30 (10+8+12)

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 1:4

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ

В составе «Колорадо» одним из лучших был российский вратарь Александр Георгиев, отразивший 32 броска из 34.

«Колорадо» продлил победную серию до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3Вратари: Скиннер — ГеоргиевШтраф: 7 — 7Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3)