Никитин о победе «Локомотива»: Немного не так начали матч, как нужно, но потом перестроились

Главный тренервысказался о победе своей команды в 1-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ с(2:1 ОТ).

«Тяжёлая победа, только первая игра, готовимся дальше. Согласен, что немного не так начали матч, как нужно. Но потом перестроились — это самое главное.

У Лихачёва была первая игра в плей-офф в карьере. Не думаю, что нужно оценивать, нужно поздравить с дебютом. Все когда-то начинают, и через такие игры рост как раз и должен идти», — передает слова Никитина Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» повел в серии с «Авангардом» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 18-го марта в Омске.