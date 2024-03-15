начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.03.2024.

Последний матч: «Бостон» — «Монреаль» 9:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Бостон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монреаль»).

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