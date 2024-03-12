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    Бостон — Сент-Луис: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Бостон — Сент-Луис

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Сент-Луис начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.03.2024.

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    Последний матч: «Сент-Луис» — «Бостон» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Сент-Луис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:5 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Сент-Луис.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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