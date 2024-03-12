«Бостон»
Турнирное положение: Хоккеисты «Бостона» продолжают сражаться за победу в конференции, но конкурент из Флориды весьма силен и опасен. Сейчас «медведи» отстают всего лишь на одно очко. Но при этом имеют на сыгранный матч больше.
Последние матчи: За четыре последних матча клуб из Массачусетса проиграл всего лишь один поединок, что говорить о возвращении «Брюинз» в игру.
Травмированные игроки: У Монтгомери есть сложности с травмированными игроками, поскольку он не может рассчитывать на Пойтраса, Маруна, Форборта и Лучича.
Общий тонус клуба: Во встрече с «Сент-Луисом» расклад сил всецело в пользу хозяев, поэтому именно они выглядят более реальными претендентами на выигрыш предстоящего матча.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: В данный момент времени «Сент-Луис» продолжает бороться за попадание в плей-офф, но отставание от идущего восьмым «Вегаса» практически 10 очков.
Последние матчи: Тем более в трех последних сыгранных матчах не удалось набрать ни одного очка, а в каждом из трех поединка было пропущено по четыре шайбы.
Травмированные игроки: Травмированные игроки «блюзменов» постепенно начинают возвращаться в основу, но Джейкобс и Макичерн по-прежнему не могут помочь своему клубу.
Общий тонус клуба: Матч на территории «Брюинз» будет серьезным испытанием для «музыкантов», и шансы на победу у них призрачные.
Статистика для ставок
- «Бостон» на домашнем льду за пять последних матчей проиграл лишь раз
- «Сент-Луис» проиграл на выезде пять последних встреч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.89, на гостей — 4.03.
Прогноз: Хозяева разберутся с приезжей командой не глядя.
- 1.94Амур — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.06Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей мы с вами вполне можем увидеть.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.34.