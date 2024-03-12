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    «Бостон» легко расправится с «музыкантами»?

    «Бостон» — «Сент-Луис». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Сент-Луис»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 12 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Хоккеисты «Бостона» продолжают сражаться за победу в конференции, но конкурент из Флориды весьма силен и опасен. Сейчас «медведи» отстают всего лишь на одно очко. Но при этом имеют на сыгранный матч больше.

    Последние матчи: За четыре последних матча клуб из Массачусетса проиграл всего лишь один поединок, что говорить о возвращении «Брюинз» в игру.

    Травмированные игроки: У Монтгомери есть сложности с травмированными игроками, поскольку он не может рассчитывать на Пойтраса, Маруна, Форборта и Лучича.

    Общий тонус клуба: Во встрече с «Сент-Луисом» расклад сил всецело в пользу хозяев, поэтому именно они выглядят более реальными претендентами на выигрыш предстоящего матча.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: В данный момент времени «Сент-Луис» продолжает бороться за попадание в плей-офф, но отставание от идущего восьмым «Вегаса» практически 10 очков.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Тем более в трех последних сыгранных матчах не удалось набрать ни одного очка, а в каждом из трех поединка было пропущено по четыре шайбы.

    Травмированные игроки: Травмированные игроки «блюзменов» постепенно начинают возвращаться в основу, но Джейкобс и Макичерн по-прежнему не могут помочь своему клубу.

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    Общий тонус клуба: Матч на территории «Брюинз» будет серьезным испытанием для «музыкантов», и шансы на победу у них призрачные.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» на домашнем льду за пять последних матчей проиграл лишь раз

    • «Сент-Луис» проиграл на выезде пять последних встреч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.89, на гостей — 4.03.

    Прогноз: Хозяева разберутся с приезжей командой не глядя.

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей мы с вами вполне можем увидеть.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.34.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Сент-Луис» с коэффициентом 1.78. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» легко расправится с «музыкантами»?
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