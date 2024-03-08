Никитин: Я надеюсь, что этот опыт, который мы приобрели, станет фундаментом для нас

Главный тренердал комментарий по поводу победы над(4:1) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Прежде, я думаю, нужно поблагодарить ЦСКА. Команда за последние годы заслужила уважения. Нас они так, по-отечески учили. Поэтому благодарность соперникам. Благодарность болельщикам, конечно, за отличную атмосферу. Помогали ребятам такой энергетикой. Прекрасную половину поздравить с праздником. Ну и, естественно, своих ребят поблагодарить. Они выложились. Я надеюсь, что этот опыт, который мы приобрели, станет фундаментом для нас», — цитирует Никитина «Чемпионат».

«Локомотив» вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ, где сыграет против Восточной команды. Действующий чемпион Континентальной лиги ЦСКА завершил сезон.