«Спартак» — «Северсталь»: счет матча 5:3, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
За москвичей шайбы забросили Демид Мансуров, Павел Порядин, Николай Голдобин, Егор Савиков и Егор Зайцев. В составе череповчан отличились Дмитрий Моисеев, Адам Лишка и Данил Аймурзин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Голы: Моисеев — 10 (Подшивалов, Рожков), 4:54 — 0:1. Мансуров — 1 (Пашин, Рукавишников), 6:20 — 1:1. Лишка — 13 (бол., Пилипенко, Буренов), 17:37 — 1:2. Порядин — 25 (Мальцев), 28:53 — 2:2. Аймурзин — 16 (Пилипенко, Буренов), 39:00 — 2:3. Голдобин — 37 (бол., Локтионов, Порядин), 42:55 — 3:3. Савиков — 4 (бол., Локтионов, Мальцев), 53:24 — 4:3. Зайцев — 4 (бол., п.в.), 59:50 — 5:3Вратари: Николаев — Самойлов (59:28 — 59:50)Штраф: 4 — 14Броски: 34 (12+13+9) — 17 (7+4+6)
«Спартак» набрал 88 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на пятой строчке.