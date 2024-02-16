Тамбиев: В таких играх надо иметь хладнокровие и доводить их до победы

Главный тренерподвел итог матча против(2:3).

«Мне игра понравилась, содержание было хорошее. Ребята создавали моменты и голы красивые забили. Но мелочи, нюансы: игра на бортах, роль блокированного броска. Тут мы уступаем. И эти мелочи вырастают в результат. Соперник опытный за эти вещи нас наказал.

Здесь нельзя терять концентрацию. В этой лиге нельзя, чтобы шайба от борта в середину отходила, она должна быть в борьбе. В концовке ещё два удаления мне не понравились. Почему-то стали играть на удержание счёта. А в таких играх надо иметь хладнокровие и доводить их до победного, а не удаляться два раза подряд.

Мне вообще вся домашняя серия нравится, как команда играет. Наверное, где-то игра вратаря много определяет. Надо делать важные сейвы, где надо выручать. Каждый матч — разный соперник. Совершенно разные сценарии игры, разные команды. Здесь не может быть сравнения», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» одиннадцатая строчка.