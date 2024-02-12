Мухамадуллин о дебюте в НХЛ: Волновался перед первой игрой, а потом чувствовал себя более комфортно

Российский защитникрассказал, как узнал о вызове в основную команду НХЛ из АХЛ.

«У нас была домашняя игра против фарм-клуба "Эдмонтона". После игры меня вызвали в тренерскую, там был генменеджер АХЛ и тренерский штаб — мне сообщили, что меня вызывают. На следующий день тренировался с командой НХЛ. Сказали не волноваться.

Не было ли волнения? Все равно волновался. Первый вызов. Волнение — естественные эмоции. Старался с ними справляться. Перед первой игрой, во время матча тоже были, а дальше уже чувствовал себя более комфортно.

Узнал о дебюте за три дня до матча. Провел две тренировки с командой, пообщался с тренерским штабом. Вышел уже готовым.

Не сказать, что я только жил мыслями о том, когда меня вызовут. У меня шел сезон в АХЛ, думал об этом. Не мучил себя ожиданием. Мне нравится работать с тренерским штабом фарм-клуба, и команда нравится — у нас классный коллектив, веселые и позитивные ребята», — сказал Мухамадуллин Sport24.

В нынешнем сезоне НХЛ защитник провел 3 матча за «Сан-Хосе» и сделал одну голевую передачу.