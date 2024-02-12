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    Мухамадуллин о дебюте в НХЛ: Волновался перед первой игрой, а потом чувствовал себя более комфортно

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сан-Хосе Шаркс
    Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал, как узнал о вызове в основную команду НХЛ из АХЛ.

    Шакир Мухамадуллин
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    Шакир Мухамадуллин

    «У нас была домашняя игра против фарм-клуба "Эдмонтона". После игры меня вызвали в тренерскую, там был генменеджер АХЛ и тренерский штаб — мне сообщили, что меня вызывают. На следующий день тренировался с командой НХЛ. Сказали не волноваться.

    Не было ли волнения? Все равно волновался. Первый вызов. Волнение — естественные эмоции. Старался с ними справляться. Перед первой игрой, во время матча тоже были, а дальше уже чувствовал себя более комфортно.

    Узнал о дебюте за три дня до матча. Провел две тренировки с командой, пообщался с тренерским штабом. Вышел уже готовым.

    Не сказать, что я только жил мыслями о том, когда меня вызовут. У меня шел сезон в АХЛ, думал об этом. Не мучил себя ожиданием. Мне нравится работать с тренерским штабом фарм-клуба, и команда нравится — у нас классный коллектив, веселые и позитивные ребята», — сказал Мухамадуллин Sport24.

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