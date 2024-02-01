НХЛ. «Детройт» проиграл «Оттаве», «Лос-Анджелес» одолел «Нэшвилл», «Анахайм» — «Сан-Хосе»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

«Детройт» — «Оттава» — 2:3

В победной атаке поучаствовал российский форвард Владимир Тарасенко, сделавший голевую передачу.

«Оттава» набрала 42 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 7-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Спронг — 13 (Велено), 8:57 — 1:0. Кастелич — 2 (Бернард-Доккер, Келли), 23:09 — 1:1. Ткачак — 22 (Пинто), 34:32 — 1:2. Ларкин — 23 (Комфер, Мяяття), 51:15 — 2:2. Пинто — 2 (Шабо, Тарасенко), 62:05 — 2:3Вратари: Лион — КорписалоШтраф: 6 — 2Броски: 25 (3+11+11+0) — 25 (8+9+6+2)

«Детройт» — «Оттава» — 2:3 ОТ

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«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:4

У хозяев шайбы забросили Карл Грундстрем, Алекс Тюркотт, Тревор Льюис и Кевин Фиала. Голы гостей на счету Филипа Форсберга и Филипа Томасино.

«Лос-Анджелес» набрал 56 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 9-й строчке — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Голы: Грундстрем — 8, 8:51 — 0:1. Тюркотт — 1 (Мур, Спенс), 25:36 — 0:2. Форсберг — 24 (Макдона, Нюквист), 45:15 — 1:2. Льюис — 6 (Байфилд, Тюркотт), 53:20 — 1:3. Томасино — 7 (Йоси, Новак), 56:35 — 2:3. Фиала — 13 (п.в., Дано, Андерсон), 58:51 — 2:4Вратари: Сарос (58:04 — 58:51, 59:06) — РиттихШтраф: 4 — 8Броски: 40 (14+9+17) — 24 (11+10+3)

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:4

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ

В составе «Шаркс» отличились Энтони Даклер и Марк-Эдуард Власик, защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей, набрав первое очко в НХЛ.

После этого матча «Сан-Хосе» с 33 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 38 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Лундестрем — 2 (Мактавиш, Сильферберг), 2:12 — 1:0. Дюклер — 9 (бол., Мухамадуллин, Хоффман), 6:59 — 1:1. Власик — 5 (Берроуз, Эклунд), 37:57 — 1:2. Терри — 15 (Карлссон, Хенрик), 58:59 — 2:2. Ватрано — 22, 64:07 — 3:2Вратари: Гибсон (58:37 — 58:59) — КяхкененШтраф: 18 — 10Броски: 34 (8+8+15+3) — 28 (13+6+7+2)