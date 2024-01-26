«Витязь» — «Сочи»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковныйпроиграл у себя домасо счетом 2:3.

Шайбы в составе хозяев забросили Александр Яремчук и Владислав Цицюра.

В «Сочи» голами отметились Артур Тянулин, Артем Волков и Матвей Мичков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Сочи» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Голы: Яремчук — 12 (Педан), 0:32 — 1:0. Тянулин — 14 (Корягин, Чебыкин), 19:17 — 1:1. Арт.А. Волков — 4 (Бракко, Климов), 32:36 — 1:2. Мичков — 14 (Криштоф, Гараев), 39:12 — 1:3. Цицюра — 8 (бол., Рой, Барак), 51:11 — 2:3Вратари: Шикин (57:24) — БердинБроски: 30 (11+4+15) — 15 (4+9+2)Штраф: 11 — 10

«Сочи» идет на девятом месте в Западной конференции с 42 очками. «Витязь» (41) после этого поражения опустился на 10-ю строчку.